Трасс опровергла попытки НАТО угрожать безопасности России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что никто из стран НАТО не подрывает безопасность России, поскольку это исключительно оборонительный альянс. Ее слова прозвучали по итогам пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, цитату приводит корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, шаги, которые члены блока предпринимают в ответ на «агрессивные действия» России — в частности, стягивание войск на восток Европы странами НАТО — являются лишь укреплением обороны. «Россия должна полностью реализовать соглашения о прекращении огня, необходимо отвести тяжелые вооружения из региона. Это необходимо для того, чтобы добиться прогресса по реализации Минских соглашений», — подчеркнула Трасс. Британский дипломат опровергла невозможность добиться прогресса в отношениях России и альянса и предложила продолжить дискуссии по гарантиям безопасности.

При этом Лавров в ответ на ее слова отметил, что «оставляет на совести НАТО» обвинения в адрес России, согласно которым та якобы стягивает войска к границе с Украиной. Кроме того, российский министр напомнил о том, что сами страны блока вплотную подошли к российским границам.

С предложением, подобным словам Трасс, ранее выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, рассказав, что отправил письмо с приглашением поучаствовать в Совете Россия — НАТО главе МИД России.