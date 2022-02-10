Названы российские курорты с максимально подорожавшим жильем

В России нашли три города-курорта, в которых средняя стоимость одного квадратного метра жилья за два года выросла более чем на 100 процентов. Популярные города для отдыха с максимально подорожавшей недвижимостью на вторичном рынке назвали эксперты «ЦИАН.Аналитика» в своем исследовании, пишет РБК.

Лидером по темпам роста оказался Геленджик — с января 2020 года средняя цена «квадрата» увеличилась на 132,8 процента, до 204,1 тысячи рублей. За ним следует Светлогорск с подорожанием квадратного метра на 113 процентов, до 165,8 тысячи рублей. Третье место занял Зеленоградск — в этом городе цена «квадрата» выросла на 101,5 процента, до 166,9 тысячи рублей.

В топ-пять курортов России с сильно подорожавшим за два года жильем также вошли Кисловодск (плюс 99,1 процента, до 106,2 тысячи рублей за квадратный метр), Сочи (плюс 90,9 процента, до 260,1 тысячи рублей) и Анапа (плюс 90,9 процента, до 118,3 тысячи рублей).

Специалисты «ЦИАН.Аналитики» отметили, что спрос на курортное жилье в России вырос с начала пандемии коронавируса на фоне нехватки возможностей для отдыха за границей. Кроме того, на рынке активизировались инвесторы в недвижимость, которые приобретают квартиры и дома для сдачи в аренду.

В декабре 2021 года эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» назвали Новороссийск курортом на Черном море с самым дешевым жильем. Квартира в этом городе в среднем обойдется в 4,92 миллиона рублей, а квадратный метр — в 116,4 тысячи рублей. Самый низкий уровень цен за «квадрат» аналитики обнаружили в Туапсе — 99,4 тысячи рублей. Однако квартира на этом курорте стоит в среднем 5,68 миллиона рублей.