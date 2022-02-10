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В России представили новую версию погружающегося корабля

КБ «Рубин» показало новую версию погружающегося корабля «Страж» с ракетами

Кадр: КБ «Рубин»

Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» представило новую версию погружающегося корабля «Страж». Патрульный корабль, который совмещает преимущества подводных лодок и надводных судов, получил торпедные аппараты и пусковые установки для ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦКБ МТ «Рубин».

Новый вариант корабля получил малокалиберную автоматическую пушку, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 миллиметра. «Такая комплектация делает "Страж" опасным противником даже для гораздо более крупных надводных кораблей», — сообщили в пресс-службе.

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В сообщении отметили, что длина новой версии «Стража» составит 72 метра при нормальном водоизмещении 1300 тонн. Новые обводы корабля повысят устойчивость, а также снизят качку и радиолокационную заметность. Модернизированный «Страж» получил гидроакустическую антенну в носовом бульбе, который улучшает условия работы антенны и снижает сопротивление движению.

Энергетическая установка с увеличенной мощностью позволяет судну развивать скорость до 21 узла. «Страж» получил два ангара для размещения шлюпок, беспилотников и оружия досмотровых групп. Корабль позволяет искать нарушителей с помощью радиолокационной станции и гидроакустических антенн. Это дает возможность «Стражу» скрытно подходить к цели.

В сентябре 2021 года представитель ЦКБ МТ «Рубин» сообщил, что в России спроектировали подводный робот-беспилотник «Суррогат». Дрон позволяет имитировать подводные лодки на учениях.

В апреле 2021 года КБ «Рубин» сообщило о разработке патрульного корабля «Страж». Корабль планируют выводить на мировой рынок под обозначением Border and Offshore Submersible Sentry (BOSS).

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Даниил Иринин
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