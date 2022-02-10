Путин объяснил фразу про Украину и красавицу

Президент России Владимир Путин объяснил, что его слова про Украину и «красавицу», прозвучавшие в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве, не имели личного измерения. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает ТАСС.

Глава государства заметил, что фраза «нравится, не нравится — терпи, моя красавица» в контексте обсуждения Минских соглашений касалась лишь того, что договоренности нужно выполнять.

«Должен прямо сказать, я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности», — заявил российский лидер.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве ответил на высказывание Путина. Ради ответа он перешел на русский язык и подчеркнул, что Украина очень терпелива.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе очередного брифинга назвала слова Путина шуткой об изнасиловании. По словам представительницы Белого дома, подобная фраза российского лидера не вызывает восхищения в Вашингтоне.

Днем ранее Путин оценил отношение украинских властей к Минским соглашениям фразой «нравится, не нравится — терпи, моя красавица» на пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном в российской столице.