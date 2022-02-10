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В ЛДПР рассказали о скором возвращении Жириновского к работе

ЛДПР: лидер партии Жириновский скоро вернется к полноценной работе

Фото: Globallookpress.com

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский скоро вернется к полноценной работе. Об этом рассказали в партии, пишет ТАСС.

По данным агентства, политик каждый день изучает прессу, рабочие документы, а также дает поручения по телефону. В ЛДПР выразили надежду, что Жириновский вернется к активной работе в ближайшее время. Там отметили, что информация источников СМИ о состоянии здоровья председателя партии «значительно преувеличена, ориентирована на сенсационный эффект».

Ранее стало известно, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского отключили от назальной канюли и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Медики не стали сразу подключать политика к ИВЛ, так как опасались, что снять уже не получится.

О госпитализации Жириновского в центральной клинической больнице из-за заражения омикрон-штаммом сообщили 9 февраля в пресс-службе Минздрава России. В ведомстве его состояние оценили как стабильное, уточнил, что политик получает всю необходимую медицинскую помощь. Также источник «Коммерсанта» заявил, что лидер ЛДПР две недели скрывал COVID-19, так как боялся, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

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Юлия Ямпольская
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