Российский аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва

Аэропорт Мурманска эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Сообщается, что эвакуация авиаузла была проведена в четверг, 10 февраля, в 18:58 в связи с подозрением на угрозу взрыва. В данный момент на месте работают оперативные службы.

Также в пресс-службе уточнили, что задержаны вылеты двух рейсов: во Внуково и Пулково.

Ранее в феврале в международном аэропорту Шереметьево на стоянке самолетов произошел пожар. Отмечалось, что возгорание возникло из-за короткого замыкания при зарядке бортовых аккумуляторов.

5 февраля стало известно о том, что в терминале «В» аэропорта Шереметьево якобы возможен взрыв. По данным неизвестного, отправившегося сообщение, также были заминированы четыре лайнера. Позже стало известно, что после проведенной проверки информация о «минировании» не подтвердилась.