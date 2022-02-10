Оценено влияние оружия НАТО на исход конфликта в Донбассе

Участившиеся поставки вооружения на Украину должны подстегивать страну к активной военной политике и говорят о том, что в НАТО готовы воевать до последнего украинца, считает военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил влияние такой помощи со стороны Запада на ситуацию в вокруг ЛНР и ДНР. По словам специалиста, Украина не станет сверхмощной в военном плане, но она вполне состоятельна для силового решения конфликта в Донбассе.

Только в январе Украина получила поставку вооружения от США на 200 миллионов долларов. Она включала в себя Javelin и другие противотанковые вооружения, гранатометы, огнестрельное оружие, боеприпасы. Общая сумма поставок за последние три месяца составила 1,5 миллиарда долларов. Регулярные поставки также идут из Великобритании, а Польша заявила о намерении отправить в страну несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, минометы и гранатометы.

«До последнего украинца»

«На самом деле, оружия на Украине накопилось сравнительно немного. Поставки, действительно, идут постоянно, особенно в последний месяц, но не большие по объему. Тяжелое вооружение, танки, самоходные установки, бронетранспортеры, боевые корабли, самолеты, вертолеты не поставляются. Речь идет о противотанковых военных комплексах, правда, последней модели, переносных ракетных комплексах Javelin», — заметил Юлин.

Также, по его словам, планируются поставки средств ПВО, новейших комплексов, которые украинцы просят у Штатов. Формально все эти виды вооружения не являются наступательными, но военный эксперт считает такое деление весьма сомнительным.

Речь не идет о том, что Украина станет сверхмощной военной державой. Скорее, о том, что НАТО готовы воевать до последнего украинца Борис Юлин Военный историк

«Насколько серьезное вооружение поставляется в страну, оценить довольно сложно. Противотанковые комплексы, например, — это не оборонительное, а просто вооружение, средство борьбы с бронетехникой. Деление на "оборонительные" и "наступательные" виды все же очень лукавое, имеющее мало отношения к реальной жизни. По большому счету, оно нужно просто для того, чтоб показать: Украина не собирается нападать. Только вот одни эти Javelin очень даже летальное оружие», — подчеркнул Юлин.

С имеющимися запасами, как он отметил, Украина давно может захватить Донбасс, имея не только превосходство в вооружении, но и численное.

«В регионе находятся свыше 100 тысяч человек, причем, эта группировка неплохо вооружена еще советским оружием. На Донбассе же тяжелого современного вооружения практически нет, а Россия, в соответствии с минскими соглашениями, не имеет права его поставлять», — сказал историк.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что за прошедшие три месяца страна получила от Запада более тысячи тонн оружия и боеприпасов общей стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. Такой объем помощи, отметил он, не является пределом, Киев продолжит получать оружие и снаряжение.