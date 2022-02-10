Путин заявил об отсутствии контактов с Макроном после его визита в Москву и Киев

Президент России Владимир Путин заявил, что не контактировал со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном после его поездок в Москву и Киев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, это связано с тем, что Макрон еще не завершил все запланированные переговоры.

Встреча лидеров двух стран прошла в Кремле в понедельник, 7 февраля. Центральными темами для обсуждения стали ситуация на Украине и гарантии безопасности для России. Переговоры продолжались почти пять часов. Путин назвал их содержательными и полезными. Президент Франции заявил, что стороны смогли добиться своих целей и предотвратить эскалацию.

После своего визита в Москву Макрон направился на переговоры в Киев. По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским французский лидер заявил о готовности того выполнять Минские соглашения.