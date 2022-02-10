Российская лыжница Непряева оказалась в шаге от пьедестала в гонке на ОИ-2022

Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золотую медаль в гонке на 10 километров классическим стилем на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка преодолела дистанцию за 28 минут и 6,3 секунды. Ставшая второй представительница Финляндии Кертту Нисканен проиграла победительнице 0,4 секунды. Тройку сильнейших замкнула ее соотечественница Криста Пярмякоски с отставанием от лидера в 31,5 секунды.

Россиянки остались без медалей. Лучшей представительницей сборной стала Наталья Непряева, которая остановилась в шаге от пьедестала и стала четвертой. От третьего места ее отделила одна десятая секунды.

Российские лыжники на Олимпиаде в Пекине завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Спортсменам предстоит разыграть семь комплектов наград.