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Глава МИД Британии посетила Могилу Неизвестного Солдата в Москве

Глава МИД Британии Трасс возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Посещение Могилы Неизвестного Солдата британским министром попало на видео. Мероприятие проходит в рамках двухдневного визита Лиз Трасс в Россию. Также 10 февраля она посетила МГУ, где провела встречу с ректором Виктором Садовничим и приняла участие в дискуссии с сотрудниками и студентами университета.

Основная цель посещения России главой Форин Офиса — встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Переговоры уже начались. В своем вступительном слове Трасс заявила, что встреча с главой МИД России позволит ей добиться прогресса в укреплении европейской безопасности.

Николай Чигасов
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