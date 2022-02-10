Опередившая россиянку на ОИ финская лыжница рассказала о риске порвать ягодицы

Финская лыжница Криста Пярмякоски рассказала о соперничестве с россиянкой Натальей Непряевой за бронзовую медаль в гонке на десять километров классическим стилем на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Она отметила, что все силы отдала на дистанции, а перед финишной чертой решила сделать длинную растяжку, рискуя порвать ягодицы. Пярмякоски также признала, что была близка к тому, чтобы оказаться четвертой.

Гонка прошла ранее в четверг, 10 февраля. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, второе место заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен. Пярмякоски в борьбе за бронзу опередила Непряеву на 0,1 секунды.

Лыжники на Олимпиаде в Пекине разыграли пять комплектов наград, на счету россиян золото, бронза и два серебра. Спортсменам остается провести семь гонок.

