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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Норвегии поддержала соперниц из России

Норвежская лыжница Тереза Йохауг заявила, что российские атлеты должны быть на Олимпиаде
Тереза Йохауг

Тереза Йохауг . Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выступила со словами поддержки в адрес российских спортсменов после победы в гонке классическим стилем на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается в Telegram-канале «Матч ТВ».

Норвежская спортсменка, ставшая олимпийской чемпионкой в Пекине, заявила, что рада соперничать с лыжницами из России. «Я очень рада за Наталью Непряеву, которая выиграла серебро в скиатлоне», — отметила Йохауг. Она призналась, что считает спортсменов российской сборной своими главными конкурентами на Играх.

7 февраля в норвежской прессе возмутились победой российского лыжника Александра Большунова. Журналист Ян Петтер Сальтведт выразил мнение, что спрортсмен не должен выступать на Олимпиаде после допинговых скандалов.

6 февраля Большунов одержал победу в скиатлоне. Его преимущество над ближайшим соперником составило минуту и 11 секунд. Россиянин впервые в карьере завоевал золото на Олимпиаде.

Николай Костюков
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