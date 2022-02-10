Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Норвегии поддержала соперниц из России

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выступила со словами поддержки в адрес российских спортсменов после победы в гонке классическим стилем на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается в Telegram-канале «Матч ТВ».

Норвежская спортсменка, ставшая олимпийской чемпионкой в Пекине, заявила, что рада соперничать с лыжницами из России. «Я очень рада за Наталью Непряеву, которая выиграла серебро в скиатлоне», — отметила Йохауг. Она призналась, что считает спортсменов российской сборной своими главными конкурентами на Играх.

7 февраля в норвежской прессе возмутились победой российского лыжника Александра Большунова. Журналист Ян Петтер Сальтведт выразил мнение, что спрортсмен не должен выступать на Олимпиаде после допинговых скандалов.

6 февраля Большунов одержал победу в скиатлоне. Его преимущество над ближайшим соперником составило минуту и 11 секунд. Россиянин впервые в карьере завоевал золото на Олимпиаде.

