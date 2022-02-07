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Спорт

В Норвегии возмутились победой Большунова на Олимпиаде

Норвежский журналист Сальтведт заявил, что Большунов не должен был выступать на ОИ-2022
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт опубликовал критическую статью после победы российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Она доступна на сайте NRK.

Сальтведт написал, что россиянин может выиграть все медали на этих Играх, однако на самом деле не должен был выступать на соревнованиях из-за допинговых скандалов с участием сборной России. «Улыбающийся россиянин по традиции всех побеждающих финишировал с отрывом, размахивая флагом. Но это был не российский триколор — это флаг Олимпийского комитета России (ОКР). Русские и МОК работают в тесном контакте, чтобы изменить рамки дозволенного. Этот маленький театр — пародия на вердикт», — заявил Сальтведт.

6 февраля Большунов одержал победу в скиатлоне. Его преимущество над ближайшим соперником составило минуту и 11 секунд. На пресс-конференции после гонки спортсмену задали вопрос о применении запрещенных препаратов. Россиянин назвал вопрос некрасивым и посоветовал журналистам прийти на его тренировку.

Золото Большунова в скиатлоне — первое для российской команды с Олимпиады в Турине в 2006 году. Сам лыжник впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Отечественные атлеты выступают под флагом ОКР. Триколор и государственный гимн оказались под запретом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Анастасия Борисова
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