Выступавшая за сборную США в командном турнире ОИ фигуристка поддержала Валиеву

Выступающая в парном катании американская фигуристка Алекса Книрим прокомментировала скандал вокруг допинг-пробы россиянки Камилы Валиевой. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Книрим, которая вместе с Брэндоном Фрейзером представляла сборную США в командном турнире Олимпиады в Пекине, заявила, что ей жаль Валиеву. «Она сейчас переживает такой стресс и горе. Надеюсь, у нее все будет хорошо», — подчеркнула американка. Фигуристка добавила, что фокусируется на соревнованиях спортивных пар и старается абстрагироваться от всего лишнего.

Ранее 11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) завило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. После этого Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой от Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Дело россиянки должно быть рассмотрено до начала личного турнира на Олимпиаде. Старт соревнований запланирован на 15 февраля.