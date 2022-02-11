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Доказаны польза и безопасность умеренного употребления кофе

Крупнейшее исследование продемонстрировало пользу трех чашек кофе в день для сердца

Фото: Fahmi Fakhrudin / Unsplash

Ученые Лондонского университета королевы Марии (Великобритания) и Будапештского университета Земмельвайса (Венгрия) доказали, что употребление до трех чашек кофе в день оказывает защитное действие на здоровье сердца, а также снижает риск инсульта и общую смертность. Пользу напитка продемонстрировало крупнейшее на сегодняшний день исследование, о результатах которого сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали данные о 468 629 людях, которые приняли участие в долгосрочном исследовании UK Biobank, нацеленном на выявление факторов среды и генетической предрасположенности в развитии различных заболеваний. Добровольцы заполняли подробную анкету о пищевых привычках и образе жизни, в которой указывали количество употребляемого кофе, а также сообщали о вредных (курение) и полезных (физические упражнения) привычках. У участников также проверяли кровяное давление, уровень холестерина и сахара в крови, которые являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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Всех людей разделили на три группы в зависимости от количества потребляемого кофе: не пьющие, употребляющие в умеренных количествах и пьющие значительное количество кофе в день. Участникам также провели МРТ, чтобы можно было проследить, как употребление кофе влияет на функционирование кровеносной системы с течением времени.

Оказалось, что небольшие и умеренные дозы напитка не только не вредны для сердца и сосудов, а, наоборот, оказывают защитное действие. Так, общий риск смертности снижался на 12 процентов, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 17 процентов. Риск инсульта снижался на 21 процент.

Молотый кофе в умеренных количествах был связан с более низким риском смертности, но это преимущество не было обнаружено среди постоянных любителей растворимого кофе. Это может объясняться различиями в технологиях производства молотых и растворимых форм, поскольку они содержат разные соединения. Однако даже употребление кофе без кофеина снижало общую смертность, что указывает на то, что не только кофеин положительно влияет на здоровье.

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Александр Еникеев
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