Тутберидзе отказалась общаться со СМИ после скандала с Валиевой

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отказалась общаться со СМИ на фоне новости о том, что допинг-проба ее ученицы Камилы Валиевой дала положительный результат. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Тренерский штаб провел утреннюю тренировку, в которой приняла участие Валиева. После ее окончания Тутберидзе не стала останавливаться в микс-зоне и обсуждать допинговый скандал.

Ранее 11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года в Пекине Валиевой. Ее дело должно быть рассмотрено до начала личного турнира на Играх.

Вместе со сборной России Валиева победила на командном турнире Олимпиады-2022. Она должна принять участие в личном турнире, который стартует 15 февраля.