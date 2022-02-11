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Спорт

Валиева трижды упала на тренировке на Олимпиаде-2022 в Пекине

Камила Валиева дважды упала с четверного тулупа и один риз с тройного флипа на тренировке

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Российская фигуристка Камила Валиева провела тренировку на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом сообщает «Чемионат.com».

В ходе прогона произвольной программы спортсменка допустила три падения. Ей не удалось чисто выполнить два четверных тулупа, а также тройной флип. С остальными элементами Валиева справилась.

Ранее 11 февраля стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой от Олимпиады.

Причиной отстранения стал положительный результат спортсменки на триметазидин, обнаруженный в пробе от 25 декабря. Дело спортсменки рассмотрит специальная комиссия до начала личного турнира на Играх, который стартует 15 февраля.

Алексей Гусев
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