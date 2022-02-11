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Мировой экономике пообещали долгосрочное ослабление

Аналитики ВБ заявили, что локдауны в школах приведут к долгосрочному ослаблению экономики

Фото: Pixabay

Страны с высоким уровнем доходов населения могут понести более ощутимые потери из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. Как пишет «Коммерсантъ», аналитики Всемирного банка (ВБ) пообещали мировой экономике ослабление в долгосрочной перспективе.

По информации издания, развитые страны с большей вероятностью могут столкнуться с ослаблением экономики из-за воздействия ограничений на школы, чем более бедные экономики. Аналитики ВБ объяснили это более сложной структурой среднего образования и более высокой отдачей от него в богатых странах.

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1 декабря

Представители ВБ заявили, что необходимо прекратить практику локдаунов, иначе человеческому капиталу будет нанесен слишком большой ущерб. Свои доводы они изложили в работе «Потеря потенциального школьного образования и трудового опыта на фоне пандемии». В материалах объясняется, как школьные локдауны приведут к снижению доходов населения в дальнейшем.

Работа аналитиков основана на базе данных по домохозяйствам 145 стран. Специалисты смоделировали несколько сценариев с учетом закрытия образовательных учреждений, проблем на рынке труда, а также потери потенциальных знаний и опыта.

Среди наиболее негативных вариантов то, что спустя 40 лет после пандемии ВВП стран с высоким уровнем дохода будет на 4,2 процента ниже, чем он мог бы быть без нее. При этом у стран со средним доходом разрыв оказался 2,6 процента, а у бедных — лишь 0,8 процента.

Аналитики напомнили, что дети в развитых странах ходят в школу примерно 13 лет, в средних — около восьми лет, а в бедных — еще меньше.

В заключении говорится, что уже через десять лет мировая экономика понесет значительные потери из-за утраченных в богатых странах потенциальных знаний и опыта, а более бедные страны могут быть затронуты этим кризисом в перспективе.

Ранее ученые Университета Джона Хопкинса (США) заявили, что не существует доказательств эффективности локдаунов в подавлении распространения коронавируса SARS-CoV-2. К такому выводу они пришли на основе метаанализа исследований, посвященных эффективности карантинных мер и самоизоляции.

Марина Совина
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