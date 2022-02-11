Стало известно о «катастрофической ошибке» Украины

Руководство украинского «Нафтогаза» совершило «катастрофическую ошибку», не закупив вовремя газ для отопительного сезона на Украине. Об этом стало известно в интервью Forbes.ua экс-главы компании Андрея Коболева.

По его словам, компания начала превращаться в банкрота, который вынужден просить деньги из государственного бюджета. «Новое руководство госкомпании также совершило катастрофическую ошибку — они не закупили вовремя газ», — сказал Коболев.

Отвечая на вопрос, хватит ли Украине газа до конца зимы, экс-глава компании ответил, что это будет зависеть от погоды. «"Нафтогаз" сейчас начал импортировать газ, несмотря на все разговоры, что газа достаточно. Большая зона риска — это март», — считает он.

При этом Коболев заявил, что следующей зимой украинской компании потребуется импортировать около восьми миллиардов кубометров газа, цена которого, по его мнению, установится на уровне 500-600 долларов за тысячу кубометров. «Где они найдут столько денег, чтобы восстановить запасы газа в следующем году? Я даже об этом думать не хочу — страшно. Скорее всего, придется просить у государства», — заключил он.

1 февраля сообщалось, что сотрудники Государственного бюро расследований Украины пришли с обысками к Коболеву. 28 апреля 2021 года кабмин Украины уволил Коболева с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Его кресло занял Юрий Витренко.