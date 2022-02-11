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Спорт

В России заявили о недопустимости политизации спорта на фоне скандала с Валиевой

Слуцкий заявил о попытке США лезть со своим уставом в чужой монастырь в деле Валиевой

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о недопустимости политизации спорта на фоне допингового скандала с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Его слова доступны в Telegram-канале «Слуцкий».

По словам Слуцкого, эта история вызывает очень много вопросов, учитывая нездоровый интерес к российским олимпийцам на западе. Он заявил, что в деле Валиевой должны разбираться только антидопинговые агентства, спортивные федерации и Спортивный арбитражный суд (CAS). «Все остальное — попытка лезть со своим уставом в чужой монастырь», — подчеркнул депутат.

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Слуцкий также высказался о заявлении главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта о привлечении к ответственности россиян в соответствии с американским «актом Родченкова». По нему наказание получат все причастные к применению Валиевой запрещенного препарата.

«С позволения сказать, этот акт — еще один очевидный пример применения Соединенными Штатами экстерриториального права. Аналогичным образом Вашингтон действует, угрожая санкциями другим странам за деловые контакты с Россией в той или иной сфере», — написал депутат. Он отметил, что такие законы являются классическим инструментом манипуляции и давления.

Ранее 11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Международный олимпийский комитет подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года в Пекине Валиевой. Ее дело должно быть рассмотрено до начала личного турнира на Играх.

Дарья Коршунова
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