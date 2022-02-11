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Спорт

В Кремле назвали недоразумением ситуацию с положительной допинг-пробой Валиевой

Песков заявил, что в Кремле считают недоразумением ситуацию с фигуристкой Валиевой
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недоразумением ситуацию с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы убеждены, что речь идет о каком-то недоразумении. У наших спортивных чиновников есть определенные вопросы к срокам тестирования проб Валиевой. Мы фиксируем эти вопросы и озабоченности наших спортивных чиновников», — сказал Песков.

Он также отметил, что в Кремле с огромным уважением относятся к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и МОК, а также призвал дождаться завершения разбирательств по делу Валиевой.

Ранее Олимпийский комитет России сделал официальное заявление на тему допинг-пробы Валиевой. Было установлено, что в декабре 2021 года фигуристка сдала положительный тест на запрещенный препарат триметазидин. При этом все последующие допинг-пробы, сданные перед Олимпиадой и во время нее, оказались чистыми. В ОКР уточнили, что сейчас спортсменка имеет право на общих основаниях продолжить выступление на Олимпийских играх в Пекине. При этом МОК подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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Варвара Кошечкина
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