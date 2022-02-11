Бывший тренер сборной России по хоккею оценил игру команды на Олимпиаде в Пекине

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев выразил сомнения в победе команды на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«У нашей сборной просто убогая игра в атаке. Можно тешить себя надеждами, что с такой игрой мы победим», — оценил он работу хоккеистов. Плющев отметил, что Дания и Швейцария, которых с минимальным счетом обыграли россияне, — это не Швеция, Канада или Финляндия.

Плющев подчеркнул, что после двух победных матчей команде не стоит расслабляться и считать, что все задачи уже выполнены. «Хотя какие у нас задачи? Золото Олимпийских игр? Им пока и не пахнет», — поделился бывший тренер.

11 февраля сборная России досрочно вышла в четвертьфинал турнира. Это произошло после того, как Чехия завершила вничью основное время матча против Швейцарии. Таким образом, ни одна команда в группе А уже не сможет опередить россиян. Последний матч предварительного этапа против Чехии пройдет 12 февраля и не будет иметь для сборной России турнирного значения.

На Олимпиаде в Пекине сборная России победила Швейцарию (1:0) и Данию (2:0) и набрала шесть очков. Напрямую из трех групп в 1/4 финала выйдут победители квартетов и лучшая сборная из числа тех, что займут вторые места. Остальные начнут плей-офф на стадии 1/8 финала.