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Появилось первое видео с места крушения Ан-2 на Камчатке

Опубликовано видео с места крушения Ан-2 на Камчатке, где погибли два человека

Кадр: @ENews112

Опубликовано первое видео с места крушения самолета Ан-2 на Камчатке, ролик появился в Telegram-канале «112».

На кадрах, которые появились в сети, видно разрушенное воздушное судно, от которого поднимается дым. МЧС рассказало об обнаружении второго погибшего при крушении.

Об инциденте стало известно в ночь на пятницу, 11 февраля. Самолет упал в районе села Коряки Елизовского муниципального района на Камчатке. После падения произошло возгорание фюзеляжа. Огонь был локализован на площади 100 квадратных метров в 4:25 по московскому времени.

На месте сейчас работают следователи. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса России о нарушении правил безопасности после крушения. Об этом сообщило Восточное межрегиональное транспортное управление СК России. На борту было два члена экипажа, оба погибли.

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Марина Совина
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