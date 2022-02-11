Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

На Камчатке найдено тело второго погибшего при крушении Ан-2

МЧС сообщило о нахождении тела второго погибшего при крушении самолета Ан-2 на Камчатке

Кадр: @amur_mash

МЧС сообщило о нахождении тела второго погибшего при крушении самолета Ан-2 члена экипажа на Камчатке, передает ТАСС.

Также отмечается, что при падении произошло возгорание фюзеляжа, пожар был локализован на площади 100 квадратных метров в 4:25 по московскому времени.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности после крушения. Об этом сообщило Восточное межрегиональное транспортное управление СК России.

На место происшествия выехала следственная группа, уточняется число пострадавших, находившихся на борту Ан-2, проводится комплекс действий, направленных на расследование обстоятельств падения самолета.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что самолет принадлежал частной компании «Камчатский кречет».

О падении самолета в районе села Коряки Елизовского муниципального района на Камчатке стало известно ранее 11 февраля. На борту было два человека. В МЧС уточнили, что самолет с грузом летел в Тымлат. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что все люди на борту погибли при пожаре.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Девятичасовые переговоры в «нормандском формате» закончились безрезультатно
Мировая экономика столкнулась с новой угрозой
В России оценили уровень закредитованности граждан
Парень проигнорировал зуд в ухе и обнаружил в нем неприятную находку
Генерал ВСУ назвал украинскую армию «бумажной»
На Камчатке найдено тело второго погибшего при крушении Ан-2
Западным руководителям предрекли визиты в Москву с мешками денег
Россиянка неделю отдыхала в Египте за 40 тысяч рублей и рассказала о тратах
Байден перепутал Украину с Афганистаном
Российские истребители в Белоруссии поразили условного воздушного нарушителя
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.