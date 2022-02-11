Российскому погружающемуся «Стражу» пообещали гиперзвуковые ракеты

Российский погружающийся патрульный корабль «Страж», разрабатываемый Центральным конструкторским бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин», может получить гиперзвуковые ракеты «Циркон», сообщил ТАСС главный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин.

«При заявленном водоизмещении "Страж" сможет быть носителем дальнобойных "Калибров", противокорабельных сверхзвуковых "Ониксов", а в перспективе — гиперзвуковых "Цирконов"», — сказал эксперт.

Литовкин также допустил, что «Страж» может получить «Пакет-НК», позволяющий запускать торпеды и антиторпеды.

Автор напомнил, что разработка корабля ведется ЦКБ МТ «Рубин» в инициативном порядке. «То есть концепт корабля существует исключительно в виртуально-компьютерной среде», — отметил Литовкин.

В феврале ЦКБ МТ «Рубин» представило новую версию погружающегося корабля «Страж», получившего малокалиберную автоматическую пушку, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 миллиметра.

О разработке «Стража» ЦКБ МТ «Рубин» сообщило в апреле 2021 года.