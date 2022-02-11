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Среда обитания

Россиянам подсказали способ заработать на падении сосулек

Юрист Юрьев рассказал о возможности получить до 1 млн. руб. при травмах от схода наледи

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Пострадавшим от схода наледи с крыш россиянам подсказали способ заработать на безответственности коммунальщиков. Специалист в сфере гражданского права Родион Юрьев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о возможности граждан получить денежную компенсацию до одного миллиона рублей при травмах от падения сосулек.

Для этого юрист посоветовал определить ответственного за очистку здания от осадков: в многоквартирном доме это, как правило, управляющая компания, а в частном — собственник здания. Кроме того, пострадавшему необходимо собрать все доказательства получения травмы.

«Подойдут свидетельские показания, документы из полиции о происшествии. При возможности желательно место происшествия сфотографировать: откуда и куда упала наледь, сделать общий план, сфотографировать пострадавшего», — пояснил Юрьев. Эксперт добавил, что эти данные помогут при возникновении спора.

Юрист отметил, что пострадавший имеет право на возмещение материального и морального ущерба. В первом случае ему компенсируют расходы на покупку лекарств, бинтов, оплату больничной палаты и платные медицинские услуги — при предоставлении соответствующих чеков, по словам Юрьева, сумма может достигать 150 тысяч рублей. Под моральным вредом подразумеваются физические страдания от травм, за которые, в зависимости от региона, можно получить до одного миллиона рублей.

В начале февраля в Санкт-Петербурге из-за упавшей с крыши дома сосульки погиб дворник. 29-летний мужчина скончался от полученной травмы головы. Ранее в подмосковной Балашихе от схода наледи пострадали женщина и двое детей (пяти и восьми лет), в результате инцидента они попали в больницу.

Нина Ташевская
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