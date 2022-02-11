Украинский скелетонист выступил с политическим заявлением на Олимпиаде

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступил с политическим заявлением на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Гераскевич показал плакат с надписью «Нет войне на Украине». Это произошло после третьей соревновательной попытки.

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не будут наказывать Гераскевича. «Мы поговорили со спортсменом. Это был общий призыв к миру. Для МОК вопрос закрыт», — сообщили в пресс-службе организации.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Согласно Олимпийской хартии, во время Игр запрещены политические акции. «На олимпийских объектах, в местах проведения соревнований и других олимпийских зонах не допускаются любые демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера», — гласит правило 50.