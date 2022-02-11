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Спорт

Вяльбе назвала условие прекращения бойкота норвежских СМИ

SVT Sport: Елена Вяльбе потребовала извинений от короля Норвегии Харальда V

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала условие прекращения бойкота норвежских СМИ. Об этом сообщает SVT Sport.

Журналист NRK Ян Петтер Сальтведт рассказал телеканалу, Вяльбе пообещала бойкировать журналистов, пока перед ней не извинится король Норвегии Харальд V.

После победы россиянина Александра Большунова в скиатлоне Сальтведт написал, что чемпиона и его соотечественников не должно быть на Олимпиаде в Пекине. 9 февраля Вяльбе заявила, что отказ от общения с представителями СМИ вызван высказываниями норвежцев о допинге у российских лыжников. «Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу», — заявила она. Тогда она потребовала извинений от норвежских журналистов.

Марина Совина
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