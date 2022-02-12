В МИД России заподозрили уход на черный рынок оружия Запада для Украины

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что часть поставляемого на Украину западными странами оружия может уходить на черный рынок. Его слова приводит РИА Новости.

«По данным генпрокуратуры Украины, он [черный рынок] уже составляет около пяти миллионов единиц, которые могут легко оказаться где угодно, в том числе в самих странах НАТО», — отметил дипломат.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что из накачки Западом Украины вооружениями и инструкторами можно сделать вывод, что США и Великобритания, видимо, знают о неких готовящихся силовых акциях, способных усложнить ситуацию.

11 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что еще два самолета с американским вооружением прибыли в Киев, они доставили, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin.