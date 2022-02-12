США предрекли Китаю осуждение мирового сообщества в случае поддержки России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предрек Китаю осуждение мирового сообщества, если власти страны не отреагируют на «вторжение» РФ на Украину, пишет ТАСС.

Салливан призвал КНР принять решение по поводу поддержки РФ. «Если он даст зеленый свет ничем не оправданному вторжению на Украину, то Китай в конце концов столкнется с последствиями», — заявил он. Советник президента также добавил, что страна не сможет компенсировать экономические потери России после введения санкций в случае нападения.

Ранее политолог Сергей Михеев заявил, что США с позиции главной мировой державы продолжают пользоваться своим положением, и, понимая, что ни Россия, ни Китай им не угрожают, предпринимают попытки «расчленить» их. Эксперт отметил, что в отличие от Вашингтона Москва и Пекин не пытаются добиться смены политического строя в США, либо их распада.

4 февраля в преддверии открытия Олимпийских игр в Пекине состоялась встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из КНР Си Цзиньпина. Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил о беспрецедентном характере отношений РФ и КНР. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал встречу теплой, партнерской и союзнической.