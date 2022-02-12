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В Британии рассказали о растущей напряженности между Киевом и Вашингтоном

Политолог Сингх заявил о напряженности между Украиной и США из-за разговоров о «вторжении»

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Между Киевом и Вашингтоном наблюдается растущая напряженность из-за частых заявлений о неминуемом «российском вторжении» на Украину. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал профессор Биркбека (Лондонский университет, Британия) Роб Сингх.

По мнению политолога, президент Украины Владимир Зеленский опасается, что регулярные разговоры о «российском вторжении» спугнут инвесторов и спровоцируют спекуляции с валютой и ее продажу на фоне ожиданий снижения ее курса.

«Президент США Джо Байден и некоторые союзники вроде британского премьер-министра Бориса Джонсона, напротив, делают акцент на возможности наихудшего исхода, чтобы сплотить НАТО и выступить единым западным фронтом», — заявил Сингх. По его словам, чем больше западных лидеров выступают с подобными заявлениями и чем чаще они это делают, тем выше риски, что кто-то из них отойдет от заданного сценария и политики начнут противоречить друг другу. Особенно трудно придерживаться заданного сценария будет Байдену, что в конечном итоге приведет еще к большей напряженности, предположил специалист.

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Ранее президент США Джо Байден выступил с призывом к американцам «сейчас же» покинуть Украину и назвал ситуацию в стране крайне нестабильной. Госдеп США также порекомендовал американцам покидать Украину с помощью коммерческих или иных частных видов транспорта. Ведомство посоветовало отказаться от поездок в республику из-за якобы увеличившейся угрозы военного вторжения со стороны России, а также из-за пандемии COVID-19.

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Валентина Шварцман
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