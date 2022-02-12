Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Уотфорд
0:2
Завершен
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Эвертон
3:0
Завершен
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Наполи
1:1
Завершен
Интер М
Италия - Серия А|25-й тур
Норвич Сити
0:3
2-й тайм
live
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Спорт

Российский хоккеист назвал чехов симулянтами после поражения в матче на ОИ

Российский хоккеист Никишин назвал чехов симулянтами после поражения в матче на Олимпиаде

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Защитник сборной России по хоккею Александр Никишин назвал чехов симулянтами после поражения в матче на Олимпиаде в Пекине. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, чехи симулировали в матче в надежде заработать на себе удаления. «Дмитрий Воронков даже не бил Лукаша Седлака, он развернулся просто к шайбе. Я там даже по лицу не попал Томашу Гике, а он упал. Я его даже не тронул», — поделился Никишин. Он отметил, что российская команда должна была выигрывать и будет исправляться в следующих встречах.

Заключительный матч группового этапа олимпийского турнира завершился победой сборной Чехии в овертайме со счетом 6:5. Нападающий россиян Воронков на 38-й минуте был удален до конца игры за удар в голову нападающему чехов Седлаку. Никишин получил двухминутный штраф в овертайме.

11 февраля сборная России досрочно вышла в четвертьфинал турнира. Это произошло после того, как Чехия завершила вничью основное время матча против Швейцарии. Таким образом, ни одна команда в группе А уже не сможет опередить россиян. Последний матч группового этапа против Чехии не имел для сборной России турнирного значения.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Путин с Байденом около часа обсуждали ситуацию вокруг Украины
ЕС отказался закрывать диппредставительства на Украине
В Боливии назвали мюнхенскую речь Путина уроком для Латинской Америки
В США отказались ответить журналистам на вопрос о разговоре Путина и Байдена
Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на Украине
Пятилетнего ребенка с ножевыми раненями госпитализировали в российском регионе
Раскрыты причины срочно обратиться за помощью при выпадении волос после COVID-19
В США охарактеризовали беседу Путина и Байдена
Венгрия назвала санкции ЕС в отношении России стратегической ошибкой
Российский хоккеист назвал чехов симулянтами после поражения в матче на ОИ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.