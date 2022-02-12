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Спорт

Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по хоккею уступила Чехии со счетом 5:6 на Олимпиаде-2022 в Пекине

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественные хоккеисты уступили Чехии в овертайме со счетом 5:6. В составе российской команды отличились Владимир Ткачев, Никита Нестеров, Кирилл Семенов, Арсений Грицюк и Андрей Чибисов.

11 февраля сборная России досрочно вышла в четвертьфинал турнира. Это произошло после того, как Чехия завершила вничью основное время матча против Швейцарии. Таким образом, ни одна команда в группе А уже не сможет опередить россиян. Последний матч группового этапа против Чехии не имел для сборной России турнирного значения.

Ранее на Олимпиаде в Пекине сборная России победила Швейцарию (1:0) и Данию (2:0) и набрала шесть очков. Напрямую из трех групп в 1/4 финала выйдут победители квартетов и лучшая сборная из числа тех, что займут вторые места. Остальные начнут плей-офф на стадии 1/8 финала.

Дарья Коршунова
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