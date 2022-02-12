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К журналисту заблокированного на Украине издания пришли с обысками

В киевской квартире журналиста «Страны.ua» Селезнева прошли обыски

Фото: РИА Новости

К журналисту заблокированного на Украине издания «Страна.ua» Вячеславу Селезневу пришли с обысками. По информации его работодателя, в шесть утра 12 февраля в его киевскую квартиру вломились полицейские и начали искать наркотики.

Согласно тексту постановления суда, 12 и 14 января соседи журналиста якобы почувствовали из его квартиры «химический запах» и сообщили об этом правоохранителям.

«Естественно, ничего не нашли, что и указано в протоколе обыска. К настоящему времени полиция уже покинули квартиру нашего журналиста», — уточняет издание, подчеркнув, что в эти дни Селезнева в столице не было, так как он находился на операции в Херсонской области. В Киев журналист прибыл только 16 января. «То есть это чистая фабрикация дела», отмечает «Страна.ua» .

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В редакции заявили, что главной целью обысков было прямое давление на журналистов. Там напомнили, что подобное уже происходило в 2018 году при экс-президенте Украины Петре Порошенко. Тогда полиция пришла к Селезневу сразу после публикации фотографии виллы главы государства в испанской Марбелье.

21 августа 2021 года нынешний президент страны Владимир Зеленский подписал указ СНБО о введении санкций против «Страны.ua» и лично главного редактора Игоря Гужвы. Домен портала был заблокирован в зоне ua, однако сайт успели перенести на strana.news.

Позже главред сообщил, что издание «Страна.ua» попало под санкции из-за альтернативной точки зрения на конфликт в Донбассе и личной неприязни Зеленского.

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Варвара Кошечкина
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