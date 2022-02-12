Врач перечислил причины запаха изо рта

Врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия назвал причины галитоза — неприятного запаха изо рта. Его слова передают «Известия».

Каландия заявил, что галитоз вызывают курение и злоупотребление алкоголем, а также чрезмерное употребление продуктов с сильным запахом. Специалист перечислил болезни, которые являются причиной этого симптома. В 90 процентов случаев он связан с заболеваниями полости рта: кариесом, гингивитом, парадонтозом. Также с галитозом связаны заболевания ЛОР-органов и пищеварения, добавил он.

Гастроэнтеролог отметил важность регулярной гигиены полости рта. Это необходимо для профилактики неприятного запаха. Он также посоветовал следить за рационом и употреблять больше зелени и овощей, избегать чрезмерного употребления фастфуда и сладкого. В случае, если галитоз не связан с стоматологической патологией, эксперт рекомендовал обратиться к терапевту, оториноларингологу и гастроэнтерологу.

Ранее российский врач Наталья Лазуренко перечислила опасные заболевания, определяющиеся по запаху. По ее словам, кислый запах кожи может указывать на проблемы с обменом веществ, возникшего из-за накопления токсических веществ. Он также может появиться, если человек ест слишком много белковой пищи с большим количеством жира. Кисло-сладкий запах указывает на диабет, а также процесс распада из-за нарушения углеводного обмена, заявила она.