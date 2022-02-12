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Российские хоккеистки проиграли в четвертьфинале и вылетели с Олимпиады-2022

Российские хоккеистки вылетели с Олимпиады в Пекине, проиграв Швейцарии в четвертьфинале

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Женская сборная России по хоккею проиграла команде Швейцарии в четвертьфинале олимпийского турнира-2022 в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 12 февраля, и завершилась со счетом 2:4. Во втором периоде Фоби Штенц вывела швейцарок вперед. Затем Анна Савонина сравняла счет. В третьем периоде отличились Доминик Рюэгг и Полина Лучникова. Окончательный счет во встрече установила Алина Мюллер, забросившая две шайбы. Таким образом россиянки вылетели с Олимпиады в Пекине.

На групповом этапе олимпийского турнира россиянки одержали победу над Швейцарией. Та встреча завершилась со счетом 5:2.

В полуфинале Швейцария сыграет против сборной Канады. Матч пройдет 14 февраля.

Анастасия Борисова
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