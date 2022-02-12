Песков напомнил о давних вопросах Путина к НАТО

Президент России Владимир Путин 15 лет назад на Мюнхенской конференции по безопасности ставил вопрос приближения НАТО к российским границам, и до сих пор на него не дали ответа. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин задавался вопросом, зачем НАТО приближается со своей военной инфраструктурой к нашим границам. Этот вопрос, как вы видите, во главе угла внешнеполитической повестки и сегодня. И до сих пор никто на этот вопрос не ответил», — сказал он.

Песков отметил, что игнорирование давних озабоченностей Москвы со стороны НАТО привело к тому, что «сейчас Россия находится непосредственно у "красных линий" своих национальных интересов и интересов безопасности».

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль признала правоту президента России Владимира Путина в мюнхенской речи 2007 года. «В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», — отметила она.

Директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов объяснил «Ленте.ру», что Мюнхенская речь Владимира Путина фактически обозначила разницу политических взглядов, образовавшуюся к 2007 году между Россией и коллективным Западом. «До 2007 года эти вещи на Западе старались не замечать. Политически это никак не обсуждалось. Тем не менее, руководство России и президент отмечали все это для себя и понимали, что в какой-то момент необходимо публично обозначить этот сложившийся водораздел и уже начавшую появляться красную линию, за которую не стоит заходить», — рассказал военный эксперт.