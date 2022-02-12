«Северный поток-2» назвали заложником мертворожденного «нормандского формата»

Российский газопровод «Северный поток-2» стал заложником мертворожденного «нормандского формата» по урегулированию украинского кризиса. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

По его словам, переговоры по Минским соглашениям зашли в тупик во многом по вине Украины, но европейские участники формата — Франция и Германия — предпочитают делать вид, что не замечают деструктивную позицию Киева. Политолог подчеркнул, что «нормандский формат» фактически перестал выполнять свою функцию и никаких дальнейших перспектив не имеет, но альтернативной площадки пока не существует.

«Если Россия в одностороннем порядке выйдет [из переговоров], чего явно добивается Киев, то наши западные партнеры могут использовать это как casus belli для очередного витка экономического противодействия», — отметил Камкин. По его словам, Россия остается привязана к «разговору немого с глухим», как диалог с Западом назвал глава МИД России Сергей Лавров, хотя за все годы переговорного процесса Москва и Киев так и ни на шаг не продвинулись по направлению к урегулированию ситуации на востоке Украины.

Ранее вице-канцлер Германии Хабек допустил влияние геополитической ситуации на запуск «Северного потока-2». При этом он отметил, что сертификация «Северного потока-2» будет проходить исключительно в соответствии с законодательством Европейского союза. До этого, 8 февраля, президент США Джо Байден по итогам переговоров с Шольцем пообещал остановить запуск российского газопровода при «вторжении» России на Украину.

