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В Госдуме заявили о потере Байденом главной роли в переговорах с Путиным

Депутат Госдумы Шхагошев заявил, что Байден теряет главную роль в переговорах с Путиным
Адальби Шхагошев

Адальби Шхагошев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что президент США Джо Байден ощущает потерю главной роли в больших переговорах по гарантиям безопасности, начавшихся с разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Его цитирует РИА Новости.

«Есть ощущение, что Байден почувствовал потерю главной роли в больших политических переговорах, начавшихся с нашего обращения к США», — сказал политик.

Депутат указал на заинтересованность лидеров государств в диалоге с Россией в последнее время. Он отметил предложения турецкого и французского президентов, лидеров Великобритании и ряда других европейских государств. «Да, переговоры продолжатся, но очевидна тревога со стороны Байдена, что он может оказаться если не лишним, то явно не главным героем этих переговоров», — заключил Шхагошев.

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12 февраля Путин и Байден обсудили в телефонном разговоре ситуацию с наращиванием российских войск вокруг Украины. По данным источников агентства, инициатором переговоров выступила Москва.

Ранее президент США Джо Байден назвал датой «вторжения» России на Украину 16 февраля. Несколько официальных лиц в Америке подтвердили заявление президента. Вашингтон во время переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО предупредил союзников, что непосредственному наступлению якобы будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

Марина Совина
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