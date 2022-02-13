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Блинкен пообещал России жестко ответить в случае агрессии против Украины

Госсекретарь США Блинкен пообещал жесткую реакцию Запада на агрессию РФ против Украины
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал России жестко ответить в случае проявления агрессии против Украины. Он заявил об этом в воскресенье, 13 февраля, передает ТАСС.

По его словам, реакция Запада на потенциальную агрессию РФ была бы «быстрой, единой и жесткой».

11 февраля госсекретарь США заявил, что Россия может начать вторжение на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр в Пекине. Накануне датой «вторжения» России на Украину президент США Джо Байден назвал 16 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо представить доказательства того, что именно в эту дату на Украину планируется вторжение. «Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16 числа [февраля], дайте нам, пожалуйста, такую информацию», — сказал он.

Марина Совина
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