Нурмагомедов нокаутировал соперника в первом в истории бою в метавселенной

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов принял участие в первом в истории боксерском бою в метавселенной геймеров LegionFarm. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе отправил в нокаут американца Макса Холлоуэя. Всего за время поединка россиянин нанес 98 ударов сопернику. Холлоуэй сумел ударить Нурмагомедова только 65 раз.

Играть за себя бойцы не могли, так как в данной метавселенной доступны только персонажи фильма «Рокки 4». Поэтому Нурмагомедов выступал за Аполло Крида, а Холлоуэй — за Ивана Драго.

После поединка Нурмагомедов признался, что получил удовольствие от виртуального боя. Он отметил, что за метавселенными стоит будущее.

Нурмагомедов покинул MMA после третьей защиты титула в октябре 2020-го. Тогда он вынудил сдаться Джастина Гейджи и удержал пояс чемпиона UFC в легком весе.