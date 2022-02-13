Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Унион
Сегодня
17:30 (Мск)
Боруссия Д
Германия - Бундеслига|22-й тур
Лестер Сити
Сегодня
19:30 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
20:30 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Сегодня
21:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Аталанта
Сегодня
22:45 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|25-й тур
Спорт

Нурмагомедов нокаутировал соперника в первом в истории бою в метавселенной

Хабиб Нурмагомедов нокаутировал Холлоуэя в первом в истории бою в метавселенной LegionFarm

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов принял участие в первом в истории боксерском бою в метавселенной геймеров LegionFarm. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе отправил в нокаут американца Макса Холлоуэя. Всего за время поединка россиянин нанес 98 ударов сопернику. Холлоуэй сумел ударить Нурмагомедова только 65 раз.

Играть за себя бойцы не могли, так как в данной метавселенной доступны только персонажи фильма «Рокки 4». Поэтому Нурмагомедов выступал за Аполло Крида, а Холлоуэй — за Ивана Драго.

После поединка Нурмагомедов признался, что получил удовольствие от виртуального боя. Он отметил, что за метавселенными стоит будущее.

Нурмагомедов покинул MMA после третьей защиты титула в октябре 2020-го. Тогда он вынудил сдаться Джастина Гейджи и удержал пояс чемпиона UFC в легком весе.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал Европу незамедлительно ввести антироссийские санкции
В Раде назвали слова США о «вторжении» крупнейшей спецоперацией против России
Напавший на чеченку депутат написал заявление в полицию из-за угроз
Валиева даст показания по видеосвязи на слушании CAS по делу о допинге
Необычное явление в небе над Москвой заинтересовало пользователей сети
Захарова рассказала о милитаристском психозе Вашингтона
Украинская SkyUp прекратила продажу авиабилетов на фоне слухов о закрытом небе
Нурмагомедов нокаутировал соперника в первом в истории бою в метавселенной
Работник «Макдоналдса» показал приготовление популярного блюда и удивил зрителей
В Ивановской области нашли тело матери погибших в пожаре детей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.