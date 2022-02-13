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Lufthansa рассмотрит прекращение полетов над Украиной

Представитель Lufthansa сообщил, что компания может приостановить полеты над Украиной

Фото: Arne Dedert / Globallookpress.com

Немецкая авиакомпания Lufthansa рассмотрит прекращение полетов над Украиной из-за ситуации в стране, решение будет принято позже. Об этом пишет РБК.

«Lufthansa очень внимательно следит за ситуацией на Украине. Возможность приостановки оказания услуг рассматривается. Но решение пока не принято», — сказал представитель организации.

В Lufthansa добавили, что могут приостановить полеты из-за изменения ряда факторов. Представители не стали уточнять их конкретное содержание.

Ранее сообщалось, что Украина полностью закроет воздушное пространство для самолетов с 14 февраля на фоне действий западных страховых компаний. «Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника», — заявил источник.

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Дмитрий Сотак
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