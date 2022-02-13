МОК предложил Валиевой психологическую помощь

Пресс-секретарь Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил о готовности организации оказать помощь российской фигуристке Камиле Валиевой. Об этом сообщает корреспондент Джеймс Тони в своем Twitter.

Адамс подчеркнул, что МОК предложил психологическую поддержку. Ранее стало известно, что комитет обратился во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с запросом о расследовании действий окружения Валиевой. Агентство уже приступило к данной задаче.

Валиева готовится к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Россиянка уже получила стартовый номер для выступления в короткой программе.

МОК и WADA подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отмене временного отстранения Валиевой от участия на Олимпиаде. О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля.