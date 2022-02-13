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На Украине заявили о подготовке Зеленского к «резне русского населения»

Депутат Рады Кива заявил, что Зеленский начал подготовку к «резне» русского населения
Илья Кива

Илья Кива . Фото: РИА Новости

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал подготовку к физическому истреблению русского населения страны. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские власти закрывает телеканалы, блокируют YouTube-каналы и сайты, готовя страну к информационному вакууму и изоляции. «Будут творить правовой беспредел и готовят "резню" неугодных, русского населения, их назовут врагами Украины», — отметил он.

Кива добавил, что непосредственными исполнителями массовых убийств станут отряды националистов. Он отметил, что сами радикалы давно не скрывают своих планов «начать бойню русских внутри страны».

Ранее Кива рассказал о подготовке военных провокаций в Донбассе в ближайшее время. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сознательно провалил переговоры по урегулированию кризиса в регионе.

Марина Совина
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