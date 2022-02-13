Россия заявила о «раздувающих ситуацию» вокруг Украины США

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил, что США раздувают ситуацию вокруг Украины, в том числе в Совете Безопасности ООН, по внутриполитическим причинам.

«Ставить вопрос в такой провокационной плоскости, продвигать такие тезисы, которые даже для Совбеза достаточно необычны, наша коллега из США (постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, — прим. "Ленты.ру") могла, только отталкиваясь от внутриполитической ситуации, мы об этом прямо говорили», — заявил зампостпреда РФ.

Полянский подчеркнул, что до этого Томас-Гринфилд «сожгла себе все мосты к отступлению». Так, по его словам, многие страны, коллеги России, пытались достучаться до американцев, что не надо «устраивать сеанс мегафонной дипломатии на публике».

«От такого же заседания никакого толка не будет. Но поскольку уже и Байден сказал, что будет открытое заседание Совбеза, и она несколько раз в интервью об этом сказала, то вопрос стоял уже так, что американцы либо вынуждены будут потерять лицо, либо это будет открытое заседание», — сказал он, добавив, что у большинства коллег России не хватило смелости предотвратить это «совершенно ненужное упражнение».

Ранее Полянский заявил, что военная риторика Запада в ближайшее время может пойти на спад. Он заявил, что страны Запада начнут присваивать «лавры победы над Россией», поскольку остановили конфликт на границе с Украиной. Кроме того, Полянский заявил о дальнейшей накачке Украины оружием.