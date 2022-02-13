Украинские военные устроили стрельбу в кафе в Донбассе

Военнослужащие Украины устроили стрельбу в кафе в селе Гранитное Волновахского района Донецкой области. Об этом в воскресенье, 13 февраля, в Facebook сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

По данным ведомства, в результате происшествия два человека погибли, еще двое были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Уточняется, что одной из жертв оказался военнослужащий Нацгвардии.

Стрелявших задержали. В отношении них возбудили уголовное дело.

«В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

Ранее в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские военнослужащие открыли стрельбу из гранатометов в Донбассе.