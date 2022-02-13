Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о единственной за всю жизнь похвале от матери. Она поделилась воспоминаниями с «Известиями» в интервью по случаю 75-летия.

По ее словам, в семье было не принято хвалить друг друга, однако это «не значит, что они с сестрой — недолюбленные».

«Но за всю жизнь похвала с маминой стороны была одна. Мы были на даче. Она сидела в тишине и вдруг сказала: "Танечка, какая же ты молодец. Построила своими руками такую дачу, где всем нам хорошо". И я запомнила. А если бы часто хвалили — в память бы не врезалось», — рассказала Тарасова.

Она также вспомнила о своем отце — тренере Анатолии Тарасове, который впервые поставил ее на коньки в четыре года. «Не сказала бы, что отец мной гордился. У нас в семье установка была: каждый делает то, что может. На максимуме. Это просто правильно. Так чем гордиться? Только после пятой победной Олимпиады он сказал мне: "Здравствуй, коллега"», — вспомнила она.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала данные о том, что проблемный допинг-тест на Олимпиаде в Пекине оказался у одиночницы Камилы Валиевой. Она заявила, что не верит этой информации. «Бред, бред и еще раз бред», — отреагировала тренер.