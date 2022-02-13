Британцев удивила деталь на совместном фото Шойгу и Уоллеса

Британских пользователей Twitter удивила деталь интерьера на совместной фотографии главы Минобороны России Сергея Шойгу с британским коллегой Беном Уоллесом, а также с начальниками штабов двух стран Валерием Герасимовым и Тони Радакином. Соответствующие комментарии появились под публикацией министерства обороны Великобритании.

Дипломаты сделали снимок на фоне полотна, где запечатлены полководцы периода Второй Мировой войны — фельдмаршал Бернард Монтгомери, генерал Дуайт Эйзенхауэр и маршалы Георгий Жуков и Жан де Тассиньи. Британские пользователи Сети восхитились картиной.

«Я прикован к картине за ними», — отметил читатель с ником Paul Tromans.

«Монти, Айк и другие. Союзники...» — ответил ему Paul Butterworth.

Один из читателей с иронией вспомнил инцидент с высказыванием главы МИД Великобритании Лиз Трасс о непризнании суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями. В разговор пришлось вмешаться послу Великобритании Деборе Броннерт, которая объяснила главе МИД, что регионы действительно входят в состав России.

«Надеюсь, эти парни знают российскую географию лучше, чем Трасс», – написал юзер с ником geroman.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Москву в пятницу, 11 февраля. Ранее издание The Times сообщило со ссылкой на источники, что основная цель визита Уоллеса — «дать понять, что вторжение на Украину дорого обойдется» для России.