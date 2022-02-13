Россию заподозрили в подготовке провокации для оправдания агрессии против Киева

Россия может спровоцировать провокацию на Украине, которую затем использует для оправдания агрессии против Киева. Такие подозрения высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

«Никого не должно удивить, если Россия организует провокацию или инцидент, что потом использует для оправдания изначально запланированных военных действий», — отметил он.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия может начать вторжение на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр в Пекине. Накануне датой «вторжения» России на Украину президент США Джо Байден назвал 16 февраля.