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WADA опросит окружение Камилы Валиевой

WADA опросит окружение российской фигуристки Камилы Валиевой после обращения МОК

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опросит окружение российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Reuters.

Таким образом, WADA отреагировало на запрос со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Тем временем, 15-летняя Валиева готовится к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка провела тренировку и получила стартовый номер в короткой программе.

11 февраля стало известно, что в пробе фигуристки от 25 декабря были обнаружены слыд триметазидина. Информацию обнародвало Международное агентство тестирования (ITA). WADA и МОК подали аппеляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы добиться решения об отмене снятия временного отстранения Валиевой от участия в Играх.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады.

Николай Костюков
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