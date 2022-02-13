WADA опросит окружение Камилы Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опросит окружение российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Reuters.

Таким образом, WADA отреагировало на запрос со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Тем временем, 15-летняя Валиева готовится к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка провела тренировку и получила стартовый номер в короткой программе.

11 февраля стало известно, что в пробе фигуристки от 25 декабря были обнаружены слыд триметазидина. Информацию обнародвало Международное агентство тестирования (ITA). WADA и МОК подали аппеляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы добиться решения об отмене снятия временного отстранения Валиевой от участия в Играх.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады.

